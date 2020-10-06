Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi'ne göre ülkede Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı açıklananın iki katı

T24 Dış Haberler

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi (Rosstat), ülkede açıklananın iki katı oranında Koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmış olabileceğini ifade etti.

Devlete ait Rosstat'a göre nisan ile ağustos ayları arasından Rusya'da Koronavirüs tanısı konulan 45 bin 663 kişi hayatını kaybetti.

Bu Rusya'nın Koronavirüs görev gücünün her gün bölgesel kriz merkezlerinden toplayıp yayınladığı verilere kıyasla çok daha fazla. Görev gücüne göre Rusya'da son 7 ayda Koronavirüs kaynaklı yaşklaşık 21 bin 500 ölüm yaşandı.

Rusya'da iki aydır vaka sayıları artış gösterirken Rus yerkililer ülkenin birinci dalganın ortasında olduklarını savunuyor.

Salgından en kötü şekilde etkilenen dördüncü ülke olan Rusya'da şu ana kadar 1 milyon 225 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi.