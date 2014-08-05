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Kültür-Sanat

Rusya, Eurovision'a rakip yarışma çıkardı

Rusya, Eurovision birincisi Conchita Wurst'den sonra, Sovyetler döneminden kalma şarkı yarışmasını Eurovision'a rakip olarak yeniden başlatma kararı aldı

05 Ağustos 2014 19:31

Eşcinsel propagandanın yasak olduğu bilinen Rusya, Sovyetler döneminden kalma şarkı yarışmasını Eurovision’a rakip olarak yeniden başlatma kararı aldı. Kararda, bu yıl Conchita Wurst’un birinci olmasının etkili olduğu kaydedildi. 

Radikal’de yer alan habere göre, bu yılki yarışmada Wurst’un birinci olması ve Rusya’dan katılan yarışmacıların Ukrayna krizi nedeniyle sahnede yuhalanmasının ardından birçok Rus siyasetçi yarışmayı kınamıştı. Times’ın haberine göre, yarışmaya eski Sovyet ülkeleri ve Çin katılacak. 

Yarışma Ekim’de, Kış Olimpiyatları’nın da yapıldığı Soçi kentinde gerçekleştirilecek.

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