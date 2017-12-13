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Dünya

Rusya: Erdoğan’ın İsrail tutumu, Moskova’yla örtüşmüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in "terör ve işgal devleti" olduğunu söylemişti

13 Aralık 2017 19:27

Rusya yönetimi, Moskova’nın İsrail’e yönelik tutumunun “İsrail, terör ve işgal devletidir” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la aynı olmadığını belirtti. 

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, bugünkü basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "İsrail, terör ve işgal devletidir” şeklindeki açıklamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, "Erdoğan'ın bu tutumunu biliyoruz ve mevcut durumda bu tutum, Rusya'nın tutumuyla örtüşmüyor. Rusya'nın Kudüs ve Ortadoğu'da çözümle ilgili tutumu çok iyi biliniyor” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşünün çözüm açısından yapıcı olup olmayacağı sorusunu ise yanıtsız bırakan Peskov, "Söylediklerim dışında bir şey eklemeyeceğim” diye konuştu.

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