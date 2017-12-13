Dış basın Erdoğan’ın “İsrail terör devletidir” sözlerini nasıl gördü?

Çeviri: İnan Ketenciler

İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesini sert ifadelerle eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İsrail bir işgal devletidir. İsrail aynı zamanda terör devletidir” sözleri dış basında da geniş yankı buldu.

İngiliz The Guardian gazetesinin internet sitesi, haberi “Kendisini Filistin davasının bir numaralı destekçisi (champion) sayan Recep Tayyip Erdoğan, 57 üyeli İslam İşbirliği Örgütü İstanbul toplantısından gelen sert bir nihai açıklama sonrasında Müslüman liderleri birleştirmeyi umuyor” ifadeleriyle okuyucularına duyurdu. Haberde, Erdoğan’ın Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıması çağrısı yaptığı hatırlatıldı ve “Ancak analistler, Türkiye'nin liderliğinin Şii ve Sünni çizgilerle bölünmüş Müslüman siyasi topluluğundaki boşlukları kapatıp kurmamak konusunda şüpheler uyandırdı” yorumu yapıldı.

Konuşmayı “Erdoğan, İsrail’i keskin sözlerle eleştirdi” diye yorumlayan The Independent, haberde “Erdoğan, İslam’ın kutsal alanlarında herhangi bir saldırganlık kabul etmeyeceğini düşünen Müslümanlar için Kudüs’ün ‘kırmızı çizgi’ olduğunu söyledi. Doğu Kudüs'ün gelecekteki Filistin devletinin başkenti olduğunu ve bunu yapmak için bir Filistin devletini tanımayan devletleri, tanımaya çağırdığını söyledi” ifadelerine yer verdi.

Toplantıyı İstanbul’dan takip eden El Cezire muhabiri Muhammed Adow, Erdoğan’ın konuşmasını “Erdoğan, İslam dünyasını birleştirmenin ve ABD’ye toplu bir karşılık vermenin yollarını arıyor” sözleriyle yorumladı. Adow, “Ancak Erdoğan ürkütücü bir görevle karşı karşıya. Salonda seslendiği liderler arasında birbirleriyle hiç diplomatik ilişkisi olmayan ve ABD’yle ilişkilerini kurban etmemek için sadece retorik muhalefet gösteren liderler de vardı” dedi.

Amerikan CNBC kanalının internet sitesi de Erdoğan’ın sözlerini okuyucularına son dakika bilgisi olarak geçti. CNBC’nin haberinde “Türk Cumhurbaşkanı İsrail’e aşırı hararetli bir saldırıda bulunarak ABD’nin Kudüs’ü başkent olarak tanımasının ‘terör eylemlerini ödüllendirmek’ olduğunu söyledi” dendi.

Fransız Le Monde gazetesinin internet sitesi toplantıyı “Erdoğan ezilen Müslümanların savunucusu olarak poz verdi” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde Türkiye’nin ilişkilerde durgunluk yaşadığı Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri bakanı toplantıya düzeyinde katıldığı hatırlatılarak Suudi Arabistan’ın İslam İşleri Bakanı’nın da İstanbul’a geldiğine dikkat çekildi.

İsrailli Haaretz gazetesinin internet sitesi de toplantıya geniş şekilde yer verdi. Haberde Erdoğan’ın İsrail’e yönelik “terör devleti” suçlaması yaptığına yer verilerek, bu ifadeyi bir haftada ikinci kez kullandığına dikkat çekildi.