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Dünya

Rusya: Erdoğan’ı mektubunda elle tutulur bir unsur yok!

Erdoğan'ın Putin'e mektubu, ilişkileri düzeltme arzusu olarak değerlendirilmişti

17 Haziran 2016 20:58

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektupta 'elle tutulur' bir unsur bulunmadığını söyledi.

Erdoğan'ın Rusya Günü dolayısıyla Putin'e yazdığı mektubu değerlendiren Zaharova, gelişmenin protokol uygulamasından ibaret olduğunu söyledi.

Zaharova, Türkiye'nin ilişkilerin normalleşmesi için Moskova'nın sunduğu koşullara verdiği tepkide herhangi bir ilerleme görmediklerinin ifade etti.
 

Ne olmuştu?
 

Erdoğan, 24 Kasım 2015'de başlayan uçak krizinin ardından ilk kez Putin'e hitaben özel bir mektup yazmıştı.  

Erdoğan, "Saygıdeğer başkan!" hitabıyla başlayan mektubunda ilişkilerin yeniden hak edilen düzeye çıkması temennisini dile getirdi.

Erdoğan mesajında, "Türk halkı adına şahsınızda Rusya halkının bayramını kutlarım. Bu vesile ile Türkiye-Rusya ilişkilerinin hak edilen düzeye çıkmasını temenni ederim" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım da, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e benzer bir kutlama mesajı yolladı.

Bu iki mesaj, Ankara'nın yeni dönemde Moskova ilke ilişkileri düzeltme arzusunun ifadesi olarak değerlendirildi.

 

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