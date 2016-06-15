Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş'tan 'mektup' yorumu: Rusya'dan da benzer bir sinyal gelecektir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 'Rusya Günü' dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba ilişkin olarak, "Ümit ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın mektuplarıyla birlikte normalleşme sürecinde önemli bir adım atılmış olur. Uçak kriziyle birlikte başlayan Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler düzelir. Ümit ediyorum ki Rusya tarafında da benzer bir sinyal gelecektir" dedi.

Başbakanlık muhabirleriyle iftarda bir araya gelen Numan Kurtulmuş, "Rus uçağının bilerek, kasten düşürülmediğinin" altını çizerek, şunları söyledi:

"Sınırdaki hareketlilik dolayısıyla defaatle uyarıldıktan sonra orada böyle bir kaza vuku buldu. Dolayısıyla en baştan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız da bizler de ifade ettik; o uçağın kimliği vurulduğu anda bilinmiyordu, eğer bilinseydi belki başka bir sonuç olurdu. Bakanlar Kurulu toplantılarının sonrasında da ifade ettim, ne Türkiye Rusya’dan ne de Rusya Türkiye’den vazgeçemez, kolay kolay gözden çıkaramaz. Dolayısıyla bu kadar derin ilişkileri olan; ekonomik, siyasi, kültürel her bakımdan ilişkileri olan, komşu olan iki ülkenin arasındaki ilişkinin normalleşmesidir esas olan. Ümit ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın mektuplarıyla birlikte bu normalleşme sürecinde önemli bir adım atılmış olur."

"Rusya tarafında da

benzer bir sinyal gelecektir"

"Bu, Türkiye'nin bu sürecin normalleşmesine ilişkin iradesinin de aynı zamanda beyanıdır, öyle görmek lazım" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"En kısa zamanda inşallah uçak kriziyle birlikte başlayan Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerde düzelme ortaya çıkar ve sonuçlar alınır. Ancak bu, Türkiye ile Rusya bütün siyasi konularda anlaşıyorlar, çevredeki bölgedeki bütün sorunları çözdüler anlamına gelmiyor. Başta Suriye meselesi olmak üzere birçok konudaki görüş ayrılıklarımız devam edebilir. Ama sonuç itibarıyla iki komşu ülkenin aslolan arasında barışın tesis edilmesidir. Ortaya çıkan huzursuzluk konusu olacak meselelerin aşılabilmesidir. Ümit ediyorum ki Rusya tarafında da benzer bir sinyal gelecektir. Zaten geçmiş günlerde de bu tür tavırlar Rusya tarafından da sergilendi."