Rusya ekonomik yaptırımları gevşetiyor

Rusya hükümeti, Türkiye'de iş dünyasına uyguladığı yaptırımları gevşetmek için harekete geçti. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Türk şirketlerinin bazı şartlarda yaptırımlardan muaf tutulması için gerekli kuralların ve istisnaların belirlenmesi için kararname tasarısı hazırladı.

BBC Türkçe’den Suat Taşpınar’ın haberine göre; "Yeniden düzenleme" kararında sebze ve meyve ithalindeki yasağın yarattığı enflasyonist baskı ile inşaat sektöründeki sıkıntıların etkili olduğu belirtiliyor.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın hazırladığı tasarı, sahipleri Türkiye vatandaşı olan veya Türkiye vatandaşları tarafından kontrol edilen şirketler ile bazı Türk mallarının yaptırımlara dahil edilmemesine imkan verecek kuralların belirlenmesini öngörüyor.

Bu konuda talepleri, hükümetin oluşturduğu komisyonlar inceleyecek.

Eğer Rus şirketleri yaptırımlardan etkilenen alanlarda Türk şirketlerin ya da mallarının yerini dolduramazsa ya da bu çok daha pahalıya mal olursa veya bu durum tüketicilerin giderlerinde artışa neden olursa istisna getirilecek.

İlk akla gelen, sebze meyve yasağında gevşeme olması.

"Bazı şirketler, yaptırımlardan muaf olmak istedi"

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Sberbank ve diğer bazı şirketlerin, Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımlardan muaf tutulmaları talebiyle başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Vedomosti gazetesine konuşan bir hükümet yetkilisi de, bazı büyük perakende zincirleri ve bazı inşaat şirketlerinin yaptırımlara istisna getirilmesi için kendilerine başvurduğunu doğruladı.

İnşaat şirketleri de sırada

Bu arada Kommersant gazetesi, bu yasa tasarısının yanı sıra, Rusya'da çalışan Türk inşaat şirketlerine uygulanan yaptırımların hafifletilmesi için de hükümetin hazırlık yaptığını duyurdu.

Buna neden olarak, "2018 Dünya Kupası projelerinin bazılarının zamanından yetiştirilememesi ihtimalinin yüksek olması" gösteriliyor.

Buna göre, Türk inşaat şirketlerinin en az yüzde 75'i Rus partnerlerde olmak kaydıyla "ortak şirket" kurmaları halinde, bu projelerde çalışmalarına izin verilmeleri planlanıyor.

Rusya, yaptırımlar kapsamında Türkiye'den ağırlıklı olarak yaş sebze ve meyve ithalatına yasak getirmiş, ayrıca Türk şirketlerinin Rusya'da inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet göstermelerini yasaklamıştı.

Ancak bu kararların arından özellikle sebze-meyve fiyatlarının hızla arttığı haberleri medyaya yansıdı.

Ayrıca pek çok perakende zincirinin, Türk mallarını ikame edecek ürün bulmakta zorlandıkları vurgulandı.

Rusya'nın ekonomik kriz günlerinde yüzde 13'ün üstüne çıkan tüketici enflasyonunda Türkiye'ye yaptırımlarım rolü de tartışma konusu oldu.

Türk tekstil sektörü için 'beyaz liste'

Öte yandan, Rusya gümrüklerinde Türk mallarına uygulanan "tam denetim"in fiilen ambargo durumu yaratması ve bunun özellikle Rus tekstil üreticilerini zor duruma düşürmesi üzerine Moskova geri adım atıyor.

Rusya Sanayi Bakanlığı'nın, Türk tekstil şirketlerini kapsayan bir "beyaz liste" hazırladığı bildirildi.

İzvestiya gazetesinin haberine göre bu kararla, Rusya'daki tekstil üreticilerinin Türkiye'den satın aldıkları kumaş ya da üretimde kullanılan diğer tekstil aksesuarlarının Rusya gümrüklerinden girişinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Hazırlanması planlanan liste, Türk hazır giyim ürünlerini kapsamayacak.

Bu durumda Rus üreticilerin acil ihtiyaç duydukları "hammadde" ürünlerin dışında kalanlar yine "tam kontrol" uygulaması kapsamında gümrüklerden sıkı kontrol ve denetimlerle geçebilecek.

Türk ürünlerine uygulanan yaptırımlar ve gümrüklerdeki "tam kontrol" zorlukları sonrası, Rusya'da otomotivden tekstile kadar pek çok sektörde yerli üretimin Türkiye'den gelecek yedek parça ya da ara mamullere bağlı olduğu anlaşılmış, Rus üreticilerden pek çok şikayet medyaya yansımıştı.

Türk akımına yeşil ışık yakmışlardı

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, önceki gün katıldığı bir televizyon programında "Avrupalı ve Türk partnerlerimiz nihai olarak projeye ilgi gösterirlerse biz bu projeyi gerçekleştirmeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.