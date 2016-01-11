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Dünya

Putin'den ekonomik yaptırım yorumu: Ahmakça ve zararlı

"Rusya’nın yaptırım politikalarıyla dize gelmesi mümkün değil"

11 Ocak 2016 12:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin 2014 yılından beri uyguladığı ekonomik yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Rusya’nın yaptırım politikalarıyla dize gelmesi mümkün olmadığı gibi bu tür uygulamaları ahmakça ve zararlı olarak değerlendirebilirim” dedi.

Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre; Alman Bild gazetesine konuşan Putin, “Rusya halkı aklı ve kalbiyle günümüzde yaşanan olayları çok iyi anlıyor. Zamanında Napolyon’un dediği gibi “Adalet tanrının yeryüzünde beden bulmasıdır” ifadelerini kullandı.

Putin’in açıklamaları şu şekilde: “Kırım’ın Rusya’ya bağlanması adaletli karar. Bu hadiselerin üzerine batılı ülkelerin uygulamaya karar verdikleri ekonomik yaptırım kararları Ukrayna’ya yardım etmekten ziyade Rusya’nın gelişmesini frenlemeyi amaçlıyor. Bu da üzücü bir gelişme. Çünkü günün problemleri birbirimize tavır almaktan ziyade el ele vererek sorunlara çözüm bulmamızı gerektiriyor. Rusya’nın yaptırım politikalarıyla dize gelmesi mümkün olmadığı gibi bu tür uygulamaları ahmakça ve zararlı olarak değerlendirebilirim.”

Düşürülen uçak yüzünden net bir şekilde tavır takınan Putin, diğer taraftan batılı ülkelerle ilişkilerini dost veya düşman tanımlarına göre değil, çıkarlar ekseninde ele alınması gerektiğini söyledi.

 

“Devletlerarasında dost düşman yoktur”

 

Putin, röportaj sırasında “Siz bana dost mu? Düşman mı? olduğumu soruyorsunuz. Devletlerarası ilişkiler, insan ilişkilerinden oldukça farklıdır. Devletlerarasında dost düşman yoktur. Karşılıklı çıkarlara dayalı hesap vardır. Bu yüzden ben dost değil, damat veya gelin de değilim. Ben 146 milyon Rusya halkının dünya arenasında çıkarlarını savunmak durumundaki olan Rusya devlet başkanıyım. Ülkeler arasında yapıcı ilişki yürütülmesinin belli başlı kuralı ise birbirine saygılı olmak. Daha doğrusu birbirinin çıkarlarına saygılı olmak. Bir defa konan oyunun kurallarını daha sonra değiştirmemek” ifadesini kullandı.

Putin, röportajda Rusya ekonomisinin en kısa zamanda kendi iç dinamiklerine dayanarak sağlıklı hal alacağını söylese de pazartesi açılan Rusya borsaları liderini dinlemedi.

Ekonomi Putin’den ziyade 32 dolara yönelen petrolü referans alarak, yeni yılın ilk çalışma gününde borsa yüzde 4 oranında kan kaybetti.

Rusya para birimi ruble ise dolar ve Euro karşısında yine hissedilir oranda değer kaybetti.

31 Aralık’ta Rusya Merkez Bankası tarafından dolar için tayin edilen 73 ruble kuru, Pazartesi sabahı sayılı dakikalar içinde 76 rubleyi buldu. Avro ise 79’dan 83 rubleye fırladı.

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