Rusya hangi Türk şirketlerine yaptırım uygulamayacak?

Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası Türk ürünlerine yaptırım uygulayan ve ‘Made in Turkey’ etiketli ürünleri ülkeye sokmayan Rusya, Colin’s, LC Waikiki ile Anadolu Efes’in de olduğu 10 markayı yaptırım dışına çıkardı.

Habertürk’ten Menekşe Ataselim’in haberine göre ülkede uzun süredir faaliyet gösteren ve büyük montanlı iş yapan markaları kapsayan liste Rus Kommersant Gazetesi’nde yayımlandı. Haberde, yaptırımların dışında tutulacağı iddia edilen Adl, Colin’s, Defacto, Koton, LC Waikiki, Mexx ve Rusya operasyonları Fiba Grubu tarafından yürütülen Marks&Spencer, Banana Republic ile Gap markaları ürünlerini sorunsuz şekilde göndermeye başladı. Haberde, yaptırım uygulanmayacak bir diğer Türk markası da Anadolu Efes olarak gösterildi. Böylece, Türklerin arkasında olduğu toplam 10 marka Rus ambargosunun dışında kaldı.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Rusya’ya ürünleri sorunsuz biçimde sokabildiklerini söyledi. Rusya’da istihdam sağlayıp ülkeye yatırım yapanların ayrı tutulduğunu ifade eden Küçük, “İhracat başka bir konu ancak çoğu Türk markası Rusya’da ciddi yatırımlar yapıyor; gayrimenkul sahibi. AVM’lerde önemli yer işgal ediyoruz. Biz olmazsak mağazaları nasıl dolduracaklardı? Yumuşama tam zamanında başladı” dedi. Adl, Colin’s ve Mexx’in sahibi Eroğlu Holding, Fiba Grubu, Koton ve Defacto’nun yetkilileri de sorunsuz sevkıyata başladıklarını doğruladı. Avrupa Moda ve Tekstil İhracat Konseyi’nin verilerine göre Rusya’da hazırgiyim pazarının toplam büyüklüğü 32.6 milyar Euro. Ülkede kendi mağazalarını açarak faaliyet gösteren Türk markaların pazardan aldığı payın ise yüzde 7 olduğu tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 2.3 milyar Euro’luk bir hacim ortaya koyuyor.

“Mağazalarda raflar boşalmıştı”

20 yılı aşkın süredir Rusya’da faaliyet gösteren ve 25 mağazası olan Adl’nin patronu Zehra Işık, kasımdan bu yana ilk ürün sevkıyatını geçen hafta yaptıklarını belirtti. “14 kilometre TIR kuyruğu olduğundan 3 gün sıra bekledik” diyen Işık, şöyle devam etti: “Sorun tam zamanında aşıldı; zira mağazalarımızın rafları yarı yarıya boşalmıştı. Mecbur kalsak biz de başka yollar denerdik ama ülkeye uzun süredir yatırım yapmamız göz önünde bulundurulmuştur.”

“İşin içinde biraz vefa var”

Ambargo dışında tutulacağı öne sürülen Anadolu Efes’in sahibi Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da büyük yatırımları olan şirketlerin sorun yaşamayacağının ifade edildiğini söyledi. “Anadolu Efes olarak fazla bir sıkıntımız olmayacak” diyen Özilhan, Rusya’da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım sahibi olduklarını hatırlattı. Özilhan, şöyle devam etti: “Ülkede 5 bine yakın çalışanımız var. Bunların büyük çoğunluğu Rus. Üretimde yerli hammadde kullanmaya dikkat ediyoruz. Vergimizi veriyoruz. İşin içinde biraz da vefa var. 98 krizinde yatırıma başladık ve herkes Rusya’dan çıkarken biz kalıp ülkeye katkı sağladık. Olayların başlangıcında bir ofisimize gidip bağıran çağıran, protesto edenler oldu ama bunlar münferit şeylerdi ve sona erdi. Şu an herhangi bir sorun yaşamıyoruz.”