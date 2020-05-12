Rusya dünyada en çok Covid-19 vakası görülen 4. ülke haline geldi; Putin kısıtlamaları gevşettiklerini açıkladı

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yeni tip Koronavirüs vaka sayısının çok ciddi bir hızla artış göstermesine rağmen salgına karşı alınan önlemleri kademeli olarak gevşetmeye başlayacaklarını duyurdu.

Salı günü Rus televizyon kanalları tarafından yayınlanan bir konuşma yapan Putin, milyonların evden çalışmasına ve işletmelerin geçici olarak kapatılmasına sebep olan kısıtlamaları salı gününden itibaren gevşetmeye başlayacaklarını ifade etti.

Putin, salgının ekonomik etkilerini hisseden aile ve işletmeler için bir destek planı da açıklarken, "Son bir ayda işsizlik iki katına çıkarak 1.4 milyona tırmandı. Daha fazla tırmanmasını önlemek istiyoruz" dedi.

Rusya lideri, "12 Mayıs'tan itibaren ülkenin tamamı ve ekonominin tüm sektörleri için çalışmama dönemi sona erecek" dedi. Putin, "iş başı yapma kararlarını" büyük oranda bölge yönetimlerine bıraktı ve yasakların kaldırılması konusunda son sözü doktorların söyleyeceğini belirtti.

Putin, "gönüllü izolasyon" döneminde sağlık hizmetlerini geliştirme ve hastanelerin yatak sayısını arttırma fırsatları bulduklarını ifade etti; "Bu bize kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma şansı verdi".

"Ekonominin normale dönmesi hepimizin çıkarına olur" diyen Putin, inşaat, tarım ve enerji sektörlerinin ilk olarak iş başı yapmasını önerdi.

Ülkede, kalabalık toplanmaların yasaklı kalacağı bildirildi.

Rusya, geçen hafta Avrupa kıtasında vaka sayısı en çok artış gösteren ülke oldu. Ülkede geçen haftanın her günü 10 binden fazla vaka görüldü. Dünyada en çok Covid-19 vakası görülen 4. ülke olan Rusya'da pazartesi günü itibariyle 221 bin 344 vaka tespit edildi.