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Sağlık

Rusya dünyaca ünlü prezervatifin satışını yasakladı

"Yasalara göre tıbbi ürünlerin hem teknik hem de toksikolojik testlerden geçmesi gerekiyor"

17 Haziran 2016 15:28

Rus sağlık denetim ajansı Roszdravnadzor, İngiliz prezervatif üreticisi Durex'in ürünlerinin satılmasını yasakladı. Roszdravnadzor direktörü Mihail Muraşko, Durex'in yasaklanmasının sebebinin markanın kayıt işlemlerindeki eksiklikler olduğunu söyledi. Muraşko, "Yasalara göre tıbbi ürünlerin hem teknik hem de toksikolojik testlerden geçmesi gerekiyor. Tüm bunların Roszdravnadzor'da yapılması gerekiyor" dedi.

Ancak Muraşko, Durex'in yasaklanması nedeniyle Rus pazarında prezervatif açığının yaşanmayacağını belirtti. ”Rusya'da kayıtlı olan en az 60 prezervatif markası var. Bu nedenle herhangi bir problem yaşanmayacak. Durex yalnızca markalardan biri.” diyen Muraşko, yeniden kayıt işlemlerinin tamamlanması ardından Durex'in Rus pazarına yeniden geri dönebileceğini de ekledi.

Daha önce basında marketlerde Durex prezervatif bulunamadığına dair haberler çıkmıştı. Durex, Rusya'da en çok satın alınan prezervatif markasıydı. Nitekim bu markanın Rusya'daki pazar payı yüzde 25'ti.

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