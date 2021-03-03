Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan yaptırım yanıtı: Ateşle oynamamaya davet ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rus muhalif lider Alexei Navalni'nin zehirlenmesine ve tutuklanmasına karşılık uygulanan yaptırım kararına ilişkin, "Muhataplarımızı ateşle oynamamaya davet ediyoruz" dedi.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu. ABD, 7 üst düzey Rus vatandaşını 'kara listeye' alırken; AB, 4 Rus vatandaşına yaptırım getirdi.

TIKLAYIN: ABD ve AB'den Rusya'ya Navalni yaptırımı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ABD ve AB'nin yaptırım kararlarına tepki göstererek, "Buna razı gelme niyetinde değiliz. Mutlaka karşılıklılık ilkesi doğrultusunda karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Alınan kararlarda Rusya'ya karşı düşmanca bir tavır gösterildiğini ifade eden Zaharova, "ABD'nin yaptırımlarının önyargıları ne şekilde olursa olsun ulusal çıkarlarımızı tutarlı ve kararlı bir şekilde savunmaya devam edeceğiz ve her türlü saldırıyı reddedeceğiz" dedi.

Yaptırımlar konusunda ABD'yi ve AB'yi uyaran Zaharova, "Muhataplarımızı ateşle oynamamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.