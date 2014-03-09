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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna krizi yapay

Moskova'nın Ukrayna'nın yeni yönetimiyle iletişim kurduğunu doğrulayan Lavrov Kiev'in radikal sağ tarafından rehin alındığını savundu

09 Mart 2014 13:11

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'da yaşananların "tamamen jeopolitik nedenlerle yaratılmış yapay bir kriz" olduğunu söyledi.

Lavrov "dürüst ve bir ortak gibi" davranılması durumunda ülkesinin Batı ile daha fazla diyaloğa açık olduğunu vurguladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ukrayna'daki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Andriy Deşçitsa da Rusya'nın müzakerelere girebileceğine dair umut veren işaretler gördüğünü belirtti.

"Rusya'yla oturup konuşmadık ama aracılarla mesajımızı göndermeyi başardık. Rusya her şeyi reddeden bir tutum içinde değil, bu teklifi kabul edip değerlendiriyorlar. Yani biraz umut var" dedi.
Deşçitsa bahsettiği teklifin tam olarak ne olduğunu açıklamanın erken olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde parlamentonun 16 Mart'ta düzenleneceğini açıkladığı Rusya'ya katılıp, katılmama referandumu öncesinde durum gergin.

Rusya yanlısı askerler bölgenin en büyük kenti Sivastapol'da Ukrayna'ya ait bir diğer askeri üssü ele geçirmeye çalıştı.
 
Ancak silah kullanılmayan girişimden sonra geri çekildiler. Olay sırasında iki gazeteci saldırıya uğrayıp dövülürken, Associated Press Haber Ajansı bölgenin başkenti Simferopol'da malzemelerine el konulduğunu açıkladı.

Kırım'daki BBC Muhabiri Christian Fraser, Rusya yanlısı askerlerin bölgeyi ele geçirmek üzere bahane elde etmeye çalıştığına inanan Ukraynalılar'ın tehditlerine maruz kaldıklarını söylüyor.
Fraser bölgenin gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir hale geldiğini vurguluyor.

Bu arada Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'ten bir bağımsız gözlemciler heyeti bir kez daha Kırım'a gitmeyi deneyecek. Heyet son bir haftada iki kez geri çevrilmişti.

 

'Dürüst, bir ortak gibi diyalog'

 

Rusya yanlısı güçler büyük ölçüde kansız bir operasyonla 28 Şubat'ta bölgedeki önemli askeri tesislerin denetimini gele geçirdi. Operasyona Kırım'da çoğunluğu oluşturan Ruslar'ın birçoğu destek verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün ABD'ye Kırım'daki krizle ilgili "aceleci ve pervasız" adımlar atmaması uyarısında bulunmuştu. Lavrov bugün de Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Batı'yla diyaloğa devam etmeye hazırız. Ama diyalog dürüst, bir ortak gibi ve bizi bu krize tarafmışız gibi göstermeye çalışan girişimler yapılmadan olmalı. Bu krizi biz yaratmadık" dedi.

Lavrov müzakerelerin 21 Şubat'ta Ukrayna muhalefeti ve devrik lider Viktor Yanukoviç arasında varılan uzlaşma temelinde olması gerektiğini vurguladı.

Uzlaşmada bir ulusal birlik hükümeti kurulması ve Aralık'ta erken cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması öngörülüyordu.

Lavov Kiev'deki geçici yönetimin "bağımsız olmadığını, çünkü büyük ölçüde silah zoruyla yönetimi ele geçiren radikal milliyetçilere bağımlı olduğunu" savundu.

Kiev yönetimi Rusya yanlısı güçler bölgeyi ele geçirmeye başladığında parlamentonun acil toplantısıyla göreve gelen Moskova yanlısı Kırım yönetimini tanımıyor.

Batılı güçler Rusya'yı Kırım'da Ukrayna'nın egemenlik haklarını çiğnemekle suçluyor.

Hem ABD, hem de AB Moskova'ya ambargo tehdidinde bulunuyor.

 

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