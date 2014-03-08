Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan açıklama



Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Deşçitsa, "Kırım geçmişte Ukraynalıydı, bugün Ukraynalı, öyle de kalacaktır" şeklinde konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Kırım yönetimine uluslararası gözlemcilerin bölgeye girişini de daha fazla engellememesi çağrısını yaptı.

Bugün Kırım'a giriş yapmaya çalışan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinin üzerine uyarı ateşi açıldığı belirtiliyor.

Deşçitsa ayrıca Rusya'dan da Ukrayna için bir temas grubu kurulmasını kabul etmesini talep etti.

Kırım Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Sergey Aksenov ise uzlaşma taraftarı olmadıklarının sinyalini verdi. Aksenov, Kırım'ın statüsüyle ilgili planlanan referandumun Ukrayna tarafından gelecek "provokasyonları" engellemek amacıyla 25 Mart'tan 16 Mart'a çekildiğini, "Kimsenin referandumu iptal edemeyeceğini" söyledi.