Rusya: Ukrayna Şubat ayı ödemesini yapmadı

Rus petrol şirketi Gazprom'un Başkanı Alexey Miller, Ukrayna'nın bugün son günü olan şubat ayına ait doğalgaz ödemesini yapmadığını duyurdu.



Rus haber ajansı İnterfaks'ın bildirdiğine göre Miller, Ukrayna'nın doğalgaz alımından kaynaklanan ve 7 Mart son ödemeli borcunu ödeyemediğini belirterek, "Ukrayna'nın giderek artan doğalgaz borcu yeni transit krizinin çıkmasına neden olabilecek" ifadelerini kullandı.



Gazprom'un her zaman anlaşmaların yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini kaydeden Miller, "Ama bedava gaz veremeyiz. Ukrayna ya borcunu kapatır ya da biz doğalgaz sevkiyatını durduracağız, bununla da 2009 yılında yaşananlar tekrarlanabilir" değerlendirmesinde bulundu.



Rusya 2009'da, belirlediği fiyatı kabul etmediği ve borçlarını ödemediği gerekçesiyle Ukrayna'ya verdiği doğalgazı kesmiş, bazı Avrupa ülkeleri de bundan etkilenmişti.