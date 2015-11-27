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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı: Erdoğan'dan Putin'e telefon gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradığını ancak telefonuna cevap verilmediğini söylemişti

27 Kasım 2015 01:54

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefon gelmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan France 24 kanalına yaptığı değerlendirmede "Rusya Devlet Başkanı Putin’i aradım, telefona cevap vermedi” demişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye sınırını işgal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan France 24 kanalına değerlendirmelerde bulunmuştu. 

Erdoğan, “Rus uçağının düşürülmesi olayından sonra Rusya Devlet Başkanı Putin’i aradım, telefona cevap vermedi” demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov cevap verdi. Lavrov, 'Erdoğan'dan Putin'e telefon gelmedi' diye konuştu.

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France 24 kanalına konuşan Erdoğan, uçağın düşürülmesinin ardından aradığı Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonu açmadığını söyledi

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