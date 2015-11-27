Rusya Dışişleri Bakanı: Erdoğan'dan Putin'e telefon gelmedi

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e telefon gelmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan France 24 kanalına yaptığı değerlendirmede "Rusya Devlet Başkanı Putin’i aradım, telefona cevap vermedi” demişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye sınırını işgal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan France 24 kanalına değerlendirmelerde bulunmuştu.
Erdoğan, “Rus uçağının düşürülmesi olayından sonra Rusya Devlet Başkanı Putin’i aradım, telefona cevap vermedi” demişti.
Erdoğan'ın bu sözlerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov cevap verdi. Lavrov, 'Erdoğan'dan Putin'e telefon gelmedi' diye konuştu.