Erdoğan: Düşürülen uçağın Rusya'ya ait olduğu bilinseydi farklı olabilirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye sınırında Rus uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla aradığını ancak Rus liderin telefonunu açmadığını söyledi.

Düşürüldüğü esnada uçağın aidiyetinin bilinmediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Rus uçağı olduğu belli olmuş olsaydı belki uyarıların türü farklı olabilirdi. Bu uyarılar çok daha farklı bir zeminde ulaştırılarak farklı yerler devreye sokulmak suretiyle bu hava sahası ihlalinin önü kesilebilirdi. Ama bu konuda hassasiyetin devam etmesinde fayda var. Yani bu tür ihlallerin olmaması gerekiyor" diye konuştu.

"Uçaklardan biri döndü, diğeri dönmedi"

France 24’e konuşan Erdoğan, "Rus uçağının düşürülmesi olayından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla aradım, cevap vermedi. Ne düşündüğünü bilmek isterdim" dedi. Erdoğan’ın France 24'teki röportajda yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:

"Öncelikle tabii bu aidiyeti belli olmayan bir uçak Suriye içinden bizim sınırlarımıza doğru geliyor. Ve 5 dakika içerisinde 10 kez uyarılıyor. Tabii bütün uyarılara rağmen bu uçuş bizim sınırlarımıza doğru devam ediyor. Ve sınırlarımızdan içeri girdikten sonra buradaki F-16 uçaklarımız bu aidiyeti belli olmayan uçaklara doğru yöneliyorlar ve burada birinci sıradaki uçak o tekrar Suriye’ye dönüyor, neden sonra F-16 uçaklarımızı gördükten sonra...

"Daha önce de ihlaller oldu, farklı davrandık"





Ama ikincisi dönmüyor. Angajman kuralları gereği burada F-16 uçaklarımız ateş ediyorlar. Olayın aslı budur, bunu bir savaş sebebi olarak saymak mümkün değil. Bu bütün uluslarasın, uluslararası camiada angajman kurallarının otomatik işleme neticesidir. Bundan önce 3-4 Ekim tarihlerinde benzer olaylar yaşandı, biz buna karşı çok daha farklı bir tavır takındık. Kendilerini telefonla aradım, dışişleri bakanımız aynı şekilde aradı. “Bakın bu olanlar doğru şeyler değil, bu konuda angajman kurallarını silahlı kuvvetler mensupları işletiverir ve sıkıntıya düşeriz.” Bundan önce Karadeniz’de de benzer şey oldu. O zaman da yine ihlal 15 dakika sürdü. Burada da yine maalesef burada da konuştuk.



Fakat biz bu telefon görüşmelerimize rağmen G-20’de başa baş bu konuyu ele aldık konuştuk. Bunu yapmayın, bu yarın bizim için başka sıkıntı nedeni olabilir. Çünkü pilot bir yerde görevini yapacak, angajman kuralını işlettiği zaman, çünkü bunun için yeni bir emre gerekte yok. Bunun gereği nedir? Benim görevim bu, ülkemizin sınırlarını ihlal eden olduğu zaman ona karşı görevini ifa etmesidir. "