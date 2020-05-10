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Kültür-Sanat

Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'gözyaşlarına boğan' tablo

10 Mayıs 2020 23:16

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Taras Gaponenko’nun "Köle Sahipleri" adlı tablosunun insanı "gözyaşlarına boğduğunu" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, üzerinde büyük bir etki bırakan 2. Dünya Savaşı temalı tabloyu açıkladı.

Sputnik'in haberine göre; Rossiya 1 televizyonundaki “Moskova. Kremlin. Putin” programında, Putin’in Kasım 2019’da verdiği röportajdan bir parça gösterildi. Bu videoda, Rus lider Moskova’nın Manege Müzesi’nde ziyaret ettiği “Nesillerin hatırası: Güzel sanatlarda Büyük Vatan Muharebesi” adlı sergi ile ilgili izlenimlerini aktardı.


Taras Gaponenko’nun ‘Köle Sahipleri’ adlı tablosu

En çok Taras Gaponenko’nun ‘Köle Sahipleri’ adlı tablosundan etkilendiğini itiraf eden Putin, tabloda Nazi askeri ile öldürdüğü genç bir kadının resmedildiğini anlatarak, “Kadının üzerinde de küçük bir çocuk, henüz bir bebek var. Bu sahne gözyaşlarına boğuyor” dedi.

Putin, “2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sına karşı zafer kazanılmasaydı bu, Sovyetler Birliği’nde yaşayan Rus ve diğer tüm halkların sonuçta yok olması anlamına gelirdi” diye ekledi

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