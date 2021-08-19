Rusya, Delta varyantı için modifiye edilmiş Sputnik-V aşısı geliştirdi

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Rusya'nın Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik-V'nin Delta varyantına yönelik modifiye edilmiş bir versiyonunun geliştirildiği açıklandı.

Interfax'a konuşan Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandır Gintsburg, ''Aşı dizaynı şimdiden buzdolabında'' dedi.

Gintsburg, geliştirilmiş aşının etkisini bilmek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Enstitü direktörü, ''Herkes Delta varyantının dizilimine göre bir aşı yapmaya başladı. Ancak mevcut aşılardan daha etkili olacak mı henüz bilmiyoruz'' dedi.

Sağlık Bakanı Mikail Muraşko, orijinal Sputnik-V aşısının Delta varyantına karşı yüzde 83 etkili olduğunu söylemişti.