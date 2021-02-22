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Rusya'de evsiz vatandaşlara Koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

Saint Petersburg kentinde yerel yetkililerin desteklediği bir yardım kuruluşu organizasyonunda 40 evsiz vatandaşa aşı yapıldı.

Evsizlere yardım amacıyla kurulan Nochlezhka'dan Taşia Suvorova, "Burada risk altında çok insan var. Onlara aşı yapılmalı" dedi. Aşı olan 40 kişiye şu anda Nochlezhka barınma sağlıyor.

Resmi verilere göre 5 milyon nüfuslu St. Petersburg'da 15 bin evsiz bulunuyor. Suvorova, bu sayının açıklananın en az iki katı olduğuna inanduğunu söyledi.