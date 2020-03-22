T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Rusya'dan Türkiye uçuşlarına sınırlandırma

İstanbul’a yapılan tarifeli seferler dışındaki uçuşlar yarından itibaren geçici olarak durdurulacak

22 Mart 2020 15:40

Rusya, Türkiye'de artan yeni tip Koronavirüs vakalarının ardından Türkiye'ye yapılan uçuşlarda sınırlandırma kararı aldı.

Rusya sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya, korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’ye yapılan uçuşlarda sınırlandırma kararı aldı.

İstanbul’a yapılan tarifeli seferler dışındaki uçuşlar yarından itibaren geçici olarak durdurulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 21'e; vaka sayısı 947'ye yükseldi. 

TIKLAYIN | Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 21'e; vaka sayısı 947'ye yükseldi

ETİKETLER

türkiyerusyauçuşuçaksınırlandırmakoronavirüsönlem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24