Rusya'dan Türkiye uçuşlarına sınırlandırma

Rusya, Türkiye'de artan yeni tip Koronavirüs vakalarının ardından Türkiye'ye yapılan uçuşlarda sınırlandırma kararı aldı.

Rusya sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya, korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’ye yapılan uçuşlarda sınırlandırma kararı aldı.

İstanbul’a yapılan tarifeli seferler dışındaki uçuşlar yarından itibaren geçici olarak durdurulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 21'e; vaka sayısı 947'ye yükseldi.

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