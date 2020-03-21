Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 21'e; vaka sayısı 947'ye yükseldi

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte ölü sayısının 21'e, vaka sayısının ise 947'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, "Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik" derken, yaşlıların sokağa çıkma sınırlandırmasına uymalarını istedi.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki Koronavirüs vakalarının son durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, son 24 saatte 2953 şüpheli hastanın 277'sinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."

Önlemler artırıldı: 65 yaş üzerinde olanların dışarı çıkışı sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı, bu akşam yayınladığı genelgeyle Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara dışarı çıkma sınırlaması getirdi.

TIKLAYIN - 65 yaş üzerinde olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara dışarı çıkma sınırlaması getirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" ifadesine yer verildi.

Öte yandan Bakanlık, bir başka genelge ile de içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceğini açıklamıştı.

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İlk vaka 11 Mart'ta tespit edilmişti

Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka, 1 ölü

18 Mart: 191 vaka, 2 ölü

19 Mart: 359 vaka, 4 ölü

20 Mart: 670 vaka, 9 ölü

21 Mart: 947 vaka, 21 ölü