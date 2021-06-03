Rusya'dan "Türkiye'deki S-400 uzmanları geri gönderildi" haberine yanıt: Takvime göre dönecekler

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'de bulunan Rus S-400 uzmanlarının geri gönderilmesine ilişkin çıkan haberlerle ilgili "Daha önceden onaylanan takvime göre yapılacak" açıklamasında bulundu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'nin 'Rusya'dan gelen S-400 uzmanlarını geri göndereceğine' ilişkin basında çıkan haberleri yalanladı. Sputnik'e konuşan kurumun sözcüsü Valeriya Reşetnikova, "S-400 sözleşmesiyle bağlantılı olarak, Türkiye'de bulunan Rus teknik uzmanların dönüşü daha önce onaylanan takvime göre gerçekleştirilecek" dedi.

TIKLAYIN - Bloomberg, Çavuşoğlu'nun S-400 açıklamalarını Biden'a sinyal olarak yorumladı

Bloomberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun S-400'ler için Türkiye'ye gelen Rus uzmanların geri gönderilmesi ile ilgili açıklamasını Ankara'dan Joe Biden yönetimine gönderilmiş bir mesaj olarak nitelendirmişti.

Çavuşoğlu geçen hafta Atina'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik. Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil" demişti.