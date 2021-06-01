Bloomberg, Çavuşoğlu'nun S-400 açıklamalarını Biden'a sinyal olarak yorumladı

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Bloomberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun S-400'ler için Türkiye'ye gelen Rus uzmanların geri gönderilmesi ile ilgili açıklamasını Ankara'dan Joe Biden yönetimine gönderilmiş bir mesaj olarak nitelendirdi.

Bloomberg'de yayımlanan haberde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın haziran ortasında NATO zirvesinde bir araya geleceğine dikkat çekildi ve açıklamanın Washington'a "bir konuda taviz vermeye hazır olduğu" konusunda verilmiş mesaj olarak değerlendirildi.

Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemlerini alması ABD ile arasındaki çatlağı büyütmüştü. Biden yönetimi, göreve gelmesinden bu yana S-400 krizinin çözülmesinin Türkiye ile ilgili en önemli gündem maddelerinden biri olduğunun mesajını vermişti.

Çavuşoğlu dün Atina'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik. Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil" demişti.