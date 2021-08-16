“Rusya'dan kiralanan uçak çok tehlikeli bir seçim” diye uyarmıştı; eski CHP’li vekil Halûk Pekşen: Orman Bakanı'nın bilimle, teknikle, akılla kavgası var!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağı düştü; uçakta görevli 5 Rus personelin ve 3 Türk hayatını kaybetti. Daha önce, “Bakın söylüyorum, kaçıncı defadır uyarıyorum. Rusya'dan kiralanan Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı çok yanlış, bilgisizce ve tehlikeli bir seçimdir” diyerek uyarıda bulunan eski CHP Trabzon milletvekili, hukukçu Halûk Pekşen, uyarısının yetkililerce dinlenmediğini belirterek, “Orman Bakanı'nın bilimle, fenle, teknikle inatlaşması ya da her neyse bilemiyorum ama kavgası var. Bu hiç sağlıklı bir durum değil!”” dedi.

Sözcü’den Rahmi Turan bugünkü köşesinde daha önce Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağıyla ilgili uyarıda bulunan eski vekil Pekşen’in görüşlerine yer verdi.

Pekşen, “Kiralanan Rus uçağının düşeceğini nereden bildiniz?” sorusuna, “Hayatımın 30 yılını havacılığa verdim. Bu konuda bilgim ve tecrübem var” diyerek yanıt verdi.

“Düşmemesi mümkün değildi”

“Peki, düşen Beriev-200 tipi Rus uçağı kötü bir uçak mıydı?” sorusuna karşın da Pekşen, şöyle konuştu:

“Hayır, tam tersine iyi bir uçaktı ama düz ovalarda, Rusya'nın geniş steplerinde uçmak için planlanmıştı. Beriev-200'ler teknik imkânları nedeniyle Karadeniz dağlarında, Toroslar'da kullanılamaz. Motor tipi, kanat özellikleri, kalkış ağırlığı, su alış yeteneği ve hareket kabiliyetleri, dar ve derin vadilere girmelerine uygun değildir.

Düşmemesi mümkün değildi. Bu tip uçaklar 1500-2000 metrelik bir vadinin içine inerse oradan çıkamaz. Pilot risk alıp girdi ve çıkamadı! Çok yazık oldu!

Elimizdeki doğru uçaklar (THK uçakları) bir inat uğruna hangarlara hapsedildi ve biz yanlış uçaklara mahkûm olduk!”

"Göz göre göre uçak felakete yollandı"

Faciadan başta Orman Bakanı olmak üzere, bu uçağı getiren, uçuran, uçma talimatı veren herkesin sorumlu olduğunu belirten Pekşen, “Göz göre göre uçak felakete yollandı. Ormanlarımız göz göre göre yandı. Bakanlığın dere yatağına depolanmasına izin verdiği kütükler, azgın sel sularına kapılıp, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini yerle bir etti. Bu Orman Bakanı görevde olduğu sürece Türkiye'de daha çok acılar, dramlar yaşanacak!” ifadelerini kullandı.

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