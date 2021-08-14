Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 personel hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında, yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, kazada uçakta görevli 5 Rus personelin ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye 100 orman işçisi ile 10 arazöz, 1 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.



Müdahale sırasında Türkiye’nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya’dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3’ü Türk, 5’i Rus, 8 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, kazada uçakta görevli beş Rus personelin ve üç Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, kazanın nedenlerinin tespiti için olay yerine bir heyet gönderildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, “14 Ağustos 2021'de öğleden sonra, saat üç sularında Rus Be-200 uçağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Adana yerleşimi yakınlarında çıkan yangınları söndürme görevini tamamladıktan sonra inmek üzereyken kaza geçirdi” ifadelerine yer verildi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı da kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana’dan havalanan bir Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı bilgisi üzerine, İncirlik’ten bir helikopter ile Konya’dan bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirilmiştir" denildi.

Çavuşoğlu: Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaparak, "Kahramanmaraş'taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" dedi. Uçağın enkazına ulaşıldı Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan ve Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına müdahale sırasında düşen uçağın enkazı bulundu. Düşme sonucu çıkan yangında uçağın büyük tahribat aldığı gözlendi.

Uçağın özellikleri

Beriev Be-200, Altair Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmıştır. Uçak, saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton suyu taşıyabilme kapasitesine sahip.



