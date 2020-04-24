Rusya'da "yalan haberler" üzerine konuşanlara da hapis cezası verilecek

T24 Dış haberler

Rusya'da Yüksek Mahkeme, "yalan haberleri" tartışmanın yasa dışı olduğuna karar verdi.

Halkın hükûmetin gerçek Koronavirüs rakamlarını açıklamadığına dair şüphelerinin ardından Rusya, 1 Nisan'da "Covid-19 hakkında yalan bilgi yaymanın" 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılabileceğine karar verdi. Kararda "neyin yalan haber sayıldığının açık uçlu" bırakılmasının ardından gazete ve haber kanallarının yeni tip Koronavirüs hakkında yapabileceği haberler kısıtlanmıştı.

Yüksek Mahkeme bu uygulamanın etki alanının genişletilmesine karar verdiğini duyurdu. Açıklamada, "Artık sadece medya ve telekomünikasyon ağlarına değil; toplantı ve mitinglerde yalan bilgi yayanlara, broşür dağıtan ve poster asanlara da ceza verilebilecek" denildi.

Çarşamba günü Rusya Başsavcılığı, "yanlış bilgi içerdiği gerekçesiyle" 260 sitenin silindiğini vrya kapatıldığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce "sahte haberlerin panik yaratmak için Rusya'ya yabancı ülkelerden gönderildiğini " söylemişti.