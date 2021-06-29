Rusya'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı görüldü

T24 Dış Haberler

Rusya'da salı günü Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana en yüksek Covid-19 kaynaklı ölü sayısı açıklandı.

Rusya salı günü ülkede 20 bin 616 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini ve 24 saat içinde 652 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu vakalardan 6 bin 209'unun başkent Moskova'da, bin 374'ünün St. Petersburg'da görüldüğü belirtildi. Moskova'da 121, St. Petersburg'da 119 ölüm yaşandı.

Koronavirüs önlemleri ile ilgili kararların yerel yönetimlere bırakıldığı Rusya'da birçok farklı noktada yeni düzenlemeler yürürlüğe girmeye devam ediyor. Pazartesi gününden itibaren Moskova'daki restoran ve kafelere girmek için müşterilerin aşı olduklarına dair belge, hastalığı geçirdiklerine dair kanıt veya negatif PCR testi sunması gerekiyor.