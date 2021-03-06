Rusya'da ortalama üzeri ölüm sayısı 400 bine yaklaşıyor; açıklanan Koronavirüs kaynaklı can kaybı 87 bin

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Koronavirüs pandemisinden ağır etkilenen ülkelerden Rusya'da ocak ayında, geçmişteki ocak aylarının ortalamalarına göre 55 binden daha fazla sayıda insan hayatını kaybetti.

Bu verilere göre Rusya'da pandeminin başlangıcından Ocak 2021'in sonuna kadar yaklaşık 394 bin aşırı ölüm yaşandı. Bu Rusya'da ortalamaya göre ölü sayısın %24 artış gösterdiğine işaret ediyor. Rusya bu süreçte nüfusa oranlandığında bile dünyadaki en yüksek aşırı ölüm(excess death) oranlarından birine sahip.

Aşırı ölümler, bir ayda yaşanan ölü sayısından geçen senelerdeki aynı aylarda yaşanan can kaybı sayılarının ortalaması çıkarılarak bulunuyor. Birçok uzman bu yöntemi Koronavirüs kaynaklı can kaybını tespit etmek için en iyi yöntemlerden biri olarak görüyor.

Rusya'da aşırı ölümler// Grafik: Moscow Times/ Veriler: Rosstat

Rosstat, ocak ayında ülkede yaşanan ölümlerin 26 bin 292'sinde ana ölüm nedeninin Koronavirüs olduğunu belirtti. Resmi istatistik kurumu, hayatını kaybeden 10 bin 815 kişide daha Koronavirüs görüldüğü, ancak bunlarda ölüm nedeninin Koronavirüs olmadığını iddia etti. Dünya Sağlık Örgütü, bu ölümlerin de ülkelerin toplam Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısına katılması gerektiğini savunuyor.

Rusya'da açıklanan resmi verilere göre 86 bin 368 Koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşandı.