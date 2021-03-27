Rusya'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Amur parsları görüntülendi

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Rusya'da uzun bir süre sonra ilk defa Amur parsları görüldü.

Ülkenin doğusunda bulunan Primorye bölgesinde ulusal parka yerleştirilen kameralara takılan görüntülerde bir anne Amur parsı ve onun üç yavrusu görülüyor. Bu görüntüler, Rusya'nın nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için yürürlüğe soktuğu düzenlemelerin başarılı olduğuna dair bir işaret olarak değerlendirildi. Çevreciler ve çevre koruma kurumları gelişmeden çok memnun olduklarını ifade etti.

Görüntülerde Leo 117F ismi verilen annenin kamerada görülmeyen bir hayvan gördükten sonra kadrajdan çıktığı görülüyor.

Parktan yapılan açıklamada Leo 117F ve yavrularının ilk kez görüntülendiği belirtildi. Parkın sözcüsü Ivan Rakov, "Bu parsların nüfusu ölümden döndü diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, bu gelişmenin Rusya için "büyük bir başarı" olduğunu söyledi.