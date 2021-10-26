Rusya’da 24 saatte bin 106 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Sputnik haberine göre, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 106 arttı ve 232 bin 775’e çıktı. Başkent Moskova’da 86, St. Petersburg’da 72, Krasnodar bölgesinde 40 kişi hayatını kaybetti.

Gün içinde kaydedilen vaka sayısı da 36 bin 446 oldu. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 316 bin 19’a çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 26 bin 973 artışla 7 milyon 213 bin 584’e yükseldi.