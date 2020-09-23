Rusya'da en az 10 milletvekili Koronavirüs nedeniyle hastanede

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Rusya'nın yasama sisteminin alt meclisinden en az 10 siyasetçinin Koronavirüs nedeniyle hastanede olduğu ve 50'den fazla yasa yapıcının da virüse karşı antikor geliştirdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, "Hastalık herkeste farklı işliyor. Oturumlara alınacak maksimum kişi sayısını düşürecek bir sınırlama istedik" dedi.

450 vekilli Duma'da tasarılar hakkında oylama yapılabilmesi için en az 226 kişinin oturuma katılması gerekiyor. Interfax'ın aktardığına göre salı günü 55 vekilin oturuma katılmamak için kabul edilmiş gerekçesi vardı.

Volodin, geçen hafta tekrar başlayan oturumlara gelen ileri yaşlı vekilleri azarlamıştı.