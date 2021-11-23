Rusya'da bir bölge, aşısızlara özel kısıtlamalar getirdi

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Rusya'da Sibirya'da bulunan Hantı-Mansi Özerk Okrugu, ülkede aşı olmayanlara kısıtlama getiren ilk bölge oldu.

Bölgede aşı olmayanlar, internet üzerinden "dışarıda tavsiye edilen zaman" başvurusunda bulacak. Bu sistem sayesinde aşısızlar köpeklerini yürütmek için 1 saat, eczaneye gitmek için iki saat veya bir cenazeye gitmek için 5 saat izin alabilecek.

Kendini izole etme kararı aşılılar, negatif PCR testi ve yakın zamanda Covid-19 geçirenleri etkilemeyecek.

Bölgesel yönetim aynı zamanda 22 Kasım - 5 Aralık arasında tüm kültür ve spor etkinliklerini yasaklarken; al-götür servisi sunmayan restoranların da 23.00 ile 6.00 arası kapalı kalmasını emretti.