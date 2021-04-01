Rusya'da aşı turizmi: Moskova turu, uçak ve Koronavirüs aşısı dahil 1.099 euro

Birçok ülkede aşı yapılacak kişiler için sıra oluşturulurken, sıra beklemek istemeyenler için Rusya’ya ‘aşı turizmi’ düzenlenmeye başladı. Rusya’ya tur düzenlediklerini iddia eden şirketin yöneticisi, “Moskova’da bir klinikle anlaştık. Moskova turu, konaklama, uçak ve aşı dahil fiyatımız 1.099 Euro. Aşı olana da aşı karnesi veriliyor” dedi.

Aşı sayısının yetersiz olması nedeniyle dünyada 100’e yakın ülke henüz aşıya ulaşabilmiş değil. Salgının boyutu büyük ve aşıya ulaşım da zor olunca, aşı sırasını beklemek istemeyenler için ‘aşı turizmi’ başlatıldı. Türkiye’den de bazı tur operatörleri ‘aşı turizmi’ yapmaya başladığını duyurdu. Hürriyet’ten Burak Coşan’ın haberine göre, Rusya’ya ‘aşı turizmi’ yaptığını iddia eden bir tur operatörü şunları kaydetti:

“Turu satın almanız halinde size iki uçak bileti kesiyoruz. Örneğin ilk uçuşunuz 15 Nisan’da olacaksa ikinci uçak biletiniz 6 Mayıs’a ayarlanıyor. Her iki gidişte de Moskova’da 2 gece konaklama yapılıyor. Aşılar Moskova’ya gider gitmez yapılıyor. Aşılar orada anlaştığımız klinikte yapılıyor. Gider gitmez aşı yapmamızın sebebi ise orada en azından 24 saat geçirmenizi sağlamak... Böylece bir yan etki oluşması durumunda müdahale edilebilmesini sağlıyoruz. Yanınızda da Rusça bilen bir asistan oluyor. Sonrasında da bir Moskova seyahati yapılıyor. Kremline gidiliyor, metro turu yapılıyor, Nazım Hikmet’in mezar yeri ziyaret ediliyor.”

Yapılan işlemin yasal bir durum olduğunu, herhangi bir yasa dışı işlemin söz konusu olmadığını söyleyen operatör, “Aşı pasaportu verilmiyor ancak uluslararası geçerliliği olan aşı karnesi veriyorlar. Yapılan aşı ise Rus Sputnik V” dedi.

“Yeşil pasaportunuz varsa vize almanız gerekmiyor. Eğer vize alınacaksa Rusya’ya iki kez gidileceği için çift girişli vize alınıyor. Bunun ücreti 220 dolar. İki turda da 4 yıldızlı otel konaklaması yaptırıyoruz. Uçak biletleri ve iki doz Sputnik V aşısı için 1.099 Euro talep ediyoruz. Bu da Yaklaşık 10 bin TL’ye geliyor. Vize de eklenince toplam ödemeniz gereken ücret 12 bin TL’ye yaklaşıyor” diyerek bu tatilin maliyetini anlatan operatör, “Aslında bu makul bir rakam” diye konuştu.