Rusya: Covid-19 nedeniyle sınırları kapatamayız

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yaklaşan yeni yıl tatili için çok sayıda Rus vatandaşının yurt dışına gidecek olması nedeniyle sınırları kapatamayacaklarını söyledi.

Rus "Yeni İnsanlar" partisinden temsilcilerle başkent Moskova'da bir görüşme yapan Golikova, ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Golikova, yeni yıl tatili döneminden sonra ülkedeki Covid-19 vakalarının artabileceğine işaret ederek, "Bölgelerimizle temas halinde kalarak, önlemleri gevşetmemeleri ve hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri uygulamaları konusunda yardımcı oluyoruz" dedi.

Rusya'nın sınırlarını tekrar kapatmasının ise mümkün olmadığını anlatan Golikova, "Yoğun yurt dışı uçuşlar ve yaklaşan yılbaşı tatilinde insanların yurt dışına çıkmayı planlaması nedeniyle sınırlarımızı tamamen kapatamayacağımızı anlamalıyız" yorumunda bulundu.

Rusya'da 31 Aralık'ta başlayacak yeni yıl tatili 9 Ocak'ta sona erecek. (AA)