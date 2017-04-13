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Rusya, BMGK'daki İdlib tasarısını veto etti

Rusya'nın veto ettiği tasarı, İdlib'deki kimyasal saldırı iddiasının soruşturulmasını öngörüyordu

13 Nisan 2017 01:39

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanan Suriye kararını veto etti. Tasarı, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından sunulmuştu.

İdlib'de "kimyasal saldırı" iddiası için, Suriye'yi suçlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önerisi, Rusya tarafından reddedildi.

Kararı veto eden Rusya, konunun araştırılmasını talep etmiş ve Suriye'deki kimyasal silahların ABD gözetiminde 2014 ortalarına kadar tamamen çıkartıldığını hatırlatmıştı.

Rusya tarafından yapılan açıklamalarda, Suriye ordusunun cihatçılara ait kimyasal silah deposunu vurduğu, cihatçıların kimyasal silahları Irak'a aktarmak üzere depoladıkları belirtilmişti.

İdlib'de düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) sunduğu tasarı, Batılı ülkeler tarafından desteklenmemişti.

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