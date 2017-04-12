Rusya: Suriye için ABD ile işbirliğine devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus mevkidaşı görüştü. Görüşmenin ardından Tillerson ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Suriye konusunda ABD ile işbirliğine devam edileceğini bildirdi. Rusya'nın askıya aldığı ortak uçuş koordinasyonunun da yeniden başlatılacağı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal saldırı iddiası ile ilgili de açıklamada bulunan Lavrov, "Rusya, ABD'nin İdlib'deki olaylarla ilgili soruşturmayı desteklemeye hazır olduğunu görüyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov'un konuşmalarından satır başları şöyle:

Rusya, ABD'nin İdlib'deki olaylarla ilgili soruşturmayı desteklemeye hazır olduğunu görüyor. Suriye için ABD'yle işbirliğine devam edeceğiz. ABD ile uçuş koordinaysonunu yeniden başlatmaya hazırız.

BMGK'ya Suriye ile ilgili kararın götürülmesini yapıcı bulmuyoruz.

Tillerson ile görüşmemiz etraflı ve samimiydi. Rusya ve ABD Suriye krizinin siyasi çözümü konusunda ortak görüşe sahip. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington ile ilişkilerdeki engelleri aşmak için çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya ve ABD, diğer devletlerin işlerine karışmama konusundaki çizgisini değiştirmedi. Rus hackerların ABD seçimlerine karışmış olabileceğine dair tek bir kanıt bile sunulmadı.

Rusya, siber alanda işlenen suçlarla ilgili ABD ile sıkı işbirliği yapmaktan yana.

“Washington'un İdlib iddiaları kanıtlanmadı”

2013'te ABD ile rekor bir zamanda Suriye'yi kimyasal silahlardan ardındırdık. BMGK ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) konu hakkında raporları var. Suriye'de kimyasal silahların olası kullanımı konusundaki görüş ayrılıklarımız devam ediyor.

Washington'un İdlib'de olanlar hakkında söylediklerinin gerçekliğini kanıtlayan herhangi bir delil yok. Moskova, Şam ile ilişkilerini, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile tam işbirliği yapması için kullanacak.

İdlib'de 4 Nisan olayıyla ilgili soruşturmanın geciktirilmesi, OPCW'nin gerçekleri öğrenmekle ilgili olmadığı anlamına gelecek. Rusya, İdlib olayının soruşturulması konusunda ısrar ederek, hiç kimseyi korumaya çalışmıyor.

Rusya ve ABD, Libya ve Yemen'deki ihtilafların çözülmesi konusuna destek sağlayabilir. Rusya ve ABD, Suriye'de silahsızlanmayla ilgili görüşmelerin yeniden başlamasını umuyor.

Rusya ve ABD'nin Ukrayna konusunda Minsk anlaşmalarının yerine getirilmesinin gerekli olduğu konusunda pozisyonu ortak.

“ABD'nin Irak'ı işgal gerekçesi sahte çıktı”

Geçmişten öğrenmemiz gerekir, yoksa şimdiki zamanda başarılı olamayız. NATO Yugoslavya'da kamu binalarını ve Çin Büyükelçiliğini bombaladı. Mühimmatları bitince BMGK'ya başvurdular. Aynı şekilde Irak'ta, ABD'nin işgal için sunduğu gerekçelerin hepsi sahte çıktı.

ABD-Rusya ilişkilerindeki sorunların analizine pragmatik yaklaşım, ilişkilerin sağlamlaştırılmasına faydalı olacak.

Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dahil, Suriye'de somut bir şahsa oynamıyor, Suriyeliler kendileri anlaşmalıdır.

Rusya ve ABD, ilişkilerindeki 'tahrik edici unsurları' ortaya çıkarmak için yetkili temsilcilerini tayin edecek. ABD Dışişleri Bakanı, Moskova görüşmesinde yaptırım uygulamalarıyla tehdit etmedi.

Rusya'nın, ABD'nin Esad'ı güç kullanarak devirmeye çalışmak için El Nusra'yı koruduğuna dair şüphesi var. Şam'da yönetimi devirerek, IŞİD teröristleriyle savaş kaybedilebilir.

Libya'da Muammer Kaddafi'yi deviren koalisyon, rejim değişikliği operasyonu konusunda olumlu bir örnek üretmedi. Libya'nın devlet olma durumu şu an tehlikede. Moskova, diktatörleri devirmeye yönelik saplantıdan haberdar. Daha önce gördük, neler olacağını da biliyoruz.

Tillerson: Rusya-ABD arasında güven çok düşük

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise şunları kaydetti:

İki ülke arasındaki güven seviyesi çok düşük. Dünyanın önde iki nükleer gücün böyle bir ilişkisi olamaz.

İki ülke de gerilime yol açabilecek misilleme stratejilerine son vermelidir. ABD ve Rusya, düşük seviyedeki sorunların çözümüne yönelik bir çalışma grubu kurmayı kabul etti.

Her ikimiz de istikrarlı ve toprak bütünlüğünü koruyan bir Suriye istiyoruz. ABD'nin Esad'ın kimyasal saldırı düzenlediğine dair açıklaması nihaidir. Suriye rejimi ilk kez kimyasal silah kullanmıyor.

Esad, ülkesine yönelik uluslararası baskıya kendisi sebep oldu. Esad'ın düzgün bir şekilde iktidardan gitmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Nihai çözümün Esad'a ve ailesine bir rol biçtiğini sanmıyorum. Bunu kabul etmeyeceğiz, dünyanın da bunu kabul edeceğini sanmıyorum.

ABD donanmasının Kore yarımadasındaki manevraları planlıydı, belli bir askeri amaç gütmüyor.

İdlib saldırısı Esad rejimi tarafından düzenlendi. Moskova'nın yardım ettiğini düşünmemiz için herhangi bir nedenimiz yok. ABD ve Rusya, teröristlerin olmadığı istikrarlı bir Suriye istiyor.

Lavrov ile görüşmemizde Ukrayna'dan dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımların statü değişikliği konusu ele alınmadı.