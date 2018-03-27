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Dünya

Rusya: Batılı ülkelerin kabalığına yanıt vereceğiz

ABD, Avustralya ve 16 AB ülkesi, 'casus krizi'nin ardından Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı

27 Mart 2018 16:25

Rus eski çifte ajan Sergey Skripla ve kızının 2 hafta önce zehirlenmesinin ardından Rusya ile İngiltere arasında başlayan krize ABD ve AB ülkelerinin de katılması ve onlarca Rus diplomatın sınır dışı edilmesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Batılı ülkelerin kabalığına yanıt verileceğini’ söyledi. 

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya'nın İngiltere, ABD, Avustralya ve 16 AB ülkesinin Rus diplomatları sınırdışı etme kararına yanıt verilip verilmeyeceği sorusuna "Yanıt vereceğiz, şüpheniz olmasın. Zira bu kabalığa tahammül etmeyi kimse istemez. Bunu yapmayacağız" dedi.

Lavrov, Skripal olayıyla birlikte Batı'daki muktedir elitlerin halkın sesine kulak vermediğinin ortaya çıktığını savundu.

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