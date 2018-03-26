Rusya ile Batı arasındaki 'casus krizi' devam ediyor: ABD, 60 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının 2 hafta önce zehirlenmesinin ardından Rusya ile İngiltere arasında başlayan kriz, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin de taraf olmasıyla birlikte büyüyerek devam ediyor. İngiltere ve Rusya’nın karşılıklı olarak diplomatları sınır dışı etme kararı almasının ardından ABD ve AB de Rus yetkilileri sınır dışı edeceğini açıkladı.

ABD, 60 Rus diplomatı sınır dışı edecek. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da birlik üyesi 14 ülkenin bazı Rus diplomatları sınır dışı edeceğini açıkladı. Almanya ve Fransa 4, Hollanda ise 2 Rus yetkilinin sınır dışı edileceğini belirtti. Ukrayna da, AB ve ABD ile işbirliği gerçekleştirmek adına 13 Rus yetkilinin sınır dışı edileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Rusya, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde bir İngiliz vatandaşı ile kızını öldürme girişiminde bulunup askeri düzeyde sinir gazı kullandı. Müttefikimiz İngiltere'ye yönelik bu saldırı sayısız masum hayatı tehlikeye sokmuş ve biri polis memuru olan üç kişinin ciddi biçimde yaralanmasıyla sonuçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov ise söz konusu kararı alarak, 'ABD yönetiminin bu kararla ikili ilişkilerden geriye kalanı da yok ettiğini’ söyledi. Rus Senatör Vladimir Cabarov, Washington'ın bu adımına karşılık olarak, Rusya'dan da en az 60 ABD'li diplomatın sınırdışı edileceğini söyledi.

İngiltere hükümeti Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından, İngiltere'deki 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Bunun üzerine Rusya, misilleme yaparak 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

AB de bu kriz kapsamında Moskova'daki diplomatik temsilcisini istişareler için geri çağırdı. Karar geçen hafta Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde alındı. Liderler, İngiltere'deki sinir gazı saldırısının ardında "büyük olasılıkla Rusya bulunduğunu ve elle tutulur başka bir açıklama olmadığı" konusunda görüş birliğine vardı. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Ortak güvenliğimize karşı bu ciddi meydan okuma karşısında Birleşik Krallık ile koşulsuz dayanışma içindeyiz" dendi.