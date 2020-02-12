Rusya Ankara Büyükelçiliği'nden ABD'ye gönderme: "Takdiri size bırakıyoruz"

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamalara gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

Büyükelçilik'ten yapılan paylaşımda, Pompeo'nun "Saldırılarda hayatını kaybeden müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklaması ile ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) YPG kontrolündeki 10 bin kişilik birlik için bütçe talebinde bulunmasına yer verildi.

TIKLAYIN - ABD'den İdlib açıklaması: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından "Takdiri size bırakıyoruz" notuyla yapılan paylaşım şöyle: