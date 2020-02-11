ABD'den İdlib açıklaması: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de 5 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Pompeo, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi.

Pompeo'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Dün İdlib'de hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı. Bu saldırıya karşı atılacak adımları koordine etmek için Jim Jeffrey'i Ankara'ya yolladım. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

Erdoğan: Bize saldırdıkça bedelini ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Suriye ordusu ile yaşanan çatışmalar konusunda, yarınki AKP Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalar yapacağını söyledi.

Erdoğan, "Dün rejim İdlib'de misliyle belalarını buldu. Ama yetmez. Devamı gelecek. Bize saldırdıkça bedelini ağır ödeyecekler" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Rejimin İdlib'deki saldırıları (Rusya ile) ortaklığa da çok büyük zarar vermeye başladı" diye konuştu.