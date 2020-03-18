Rusya, 45 yıl sonra ilk kez Ay'a uzay aracı göndermeyi planlıyor

Rusya, 1976 yılındaki Luna-24 programının ardından ilk kez Ay'a uzay aracı göndermeyi planlıyor. Luna-25 uzay aracının önümüzdeki yıl fırlatılması bekleniyor.

Webtekno'nun haberine göre; Rusya, Ay'a son 25 yıl sonra ilk kez bir uzay aracı göndermeye hazırlanıyor. Luna-25 uzay aracının Ekim 2021'de fırlatılması ve ayın karanlık tarafı olarak adlandırılan güney kutbu yakınlarına inmesi bekleniyor.

Rusya'nın bu hamlesi ABD ile yaşanan soğuk savaş dönemi uzay yarışının devamı olarak nitelendiriliyor. Moskova'daki Uzay Politikası Enstitüsü başkanı Ivan Moiseyev verdiği bir röportajda, "Ay'a dönüş, uzaydaki liderlik konusunda güçlü bir atılım olacak" ifadelerini kullandı.

Mitrofanov, Rusya'nın yeni Ay görevinin 1976 yılındaki Sovyet Luna-24 görevini izlediğini söyledi. İnsansız uzay aracı Luna-25, Ay'dan toprak örnekleri alarak bilimsel araştırmalar yapacak ve yüzeyde su bulmaya çalışacak.

Moiseyev, "Ay'da suyu ilk keşfeden ülke bir sansasyon yaratacak" yorumunu yaptı. Moiseyev ayrıca Ay'da bulunan suyun gelecekteki daha uzak yolculuklar için yakıt kaynağı olarak kullanılabileceğini söyledi. Rusya, Luna-27 göreviyle 2024-2025'te Ay'da su keşfetmeyi umuyor.

Rusya'nın Ay programının maliyeti bilinmiyor. Ancak Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, Ay görevleri için roket inşa etmenin ve onu uzaya göndermenin yaklaşık 9 milyar euroya mal olacağını söyledi.