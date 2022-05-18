Rusya: 24 saat içinde 29'u yaralı 694 Ukrayna askeri teslim oldu

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus askerleri tarafından çevrelenen Azovstal çelik fabrikasında haftalarca direndikten sonra teslim olan Ukraynalı askerlerin kaderinin ne olacağı bilinmiyor. Teslim olan askerler Rusya kontrolündeki bir bölgeye götürüldü. The Guardian'ın aktardığına göre, Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı, askerlerin esir takası ile ülkeye döndürüleceğini söyledi; bazı Rus yetkililer ise teslim olan Ukraynalı askerlerin yargılanabileceğini, hatta idam edilebileceğini söyledi. TIKLAYIN - Dünya basınında bugün | Azovstal'da teslim olan askerlerin kaderi belirsiz