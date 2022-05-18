Rusya: 24 saat içinde 29'u yaralı 694 Ukrayna askeri teslim oldu

Rusya’nın büyük bölümünü ele geçirdiği Mariupol’de haftalar boyunca Ukrayna kuvvetlerinin son kalesi olan kuşatılmış Azovstal çelik fabrikasından çıkarak teslim olan asker sayısının son 24 saat içinde 29’u yaralı 694 olduğunu açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs'tan bu yana toplam 959 askerin teslim olduğunu belirtti. Bugüne kadar teslim olan 80 yaralı askerden 51 tanesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Novoazovsk Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
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Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus askerleri tarafından çevrelenen Azovstal çelik fabrikasında haftalarca direndikten sonra teslim olan Ukraynalı askerlerin kaderinin ne olacağı bilinmiyor. Teslim olan askerler Rusya kontrolündeki bir bölgeye götürüldü. The Guardian'ın aktardığına göre, Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı, askerlerin esir takası ile ülkeye döndürüleceğini söyledi; bazı Rus yetkililer ise teslim olan Ukraynalı askerlerin yargılanabileceğini, hatta idam edilebileceğini söyledi.
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