Dünya basınında bugün | Azovstal'da teslim olan askerlerin kaderi belirsiz

T24 Dış Haberler

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus askerleri tarafından çevrelenen Azovstal çelik fabrikasında haftalarca direndikten sonra teslim olan Ukraynalı askerlerin kaderinin ne olacağı bilinmiyor. İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de ismi açıklanmayan bir milletvekili, tecavüz ve cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada üstü kapalı bir şekilde Türkiye'yle ilgili mesajlar verdi. Kremlin'den bir yetkili, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesini "yollar, köprüler ve binalar inşa ederek hayata döndüreceğini" söyledi.

18 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Azovstal'daki askerlerin kaderi teslim olduktan sonra belirsiz

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus askerleri tarafından çevrelenen Azovstal çelik fabrikasında haftalarca direndikten sonra teslim olan Ukraynalı askerlerin kaderinin ne olacağı bilinmiyor. Teslim olan askerler Rusya kontrolündeki bir bölgeye götürüldü. The Guardian'ın aktardığına göre Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı, askerlerin esir takası ile ülkeye döndürüleceğini söyledi; bazı Rus yetkililer ise teslim olan Ukraynalı askerlerin yargılanabileceğini, hatta idam edilebileceğini söyledi.

The Telegraph | Muhafazakar milletvekili cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de ismi açıklanmayan bir milletvekili, tecavüz ve cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı. Muhafazakar Parti ise soruşturma süresince milletvekilinden Parlamento'ya katılmaması istendiğini söyledi. Polis, vekilin 2002 ile 2009 yılları arasındaki iddialar nedeniyle gözaltında olduğunu belirtti.

New York Times | Biden, beyazların üstünlüğüne inananları ABD'nin 'zehri' diye kınadı

ABD'nin Buffalo kentinde bu hafta sonu 10 kişinin öldürüldüğü ırkçı silahlı saldırının ardından Başkan Joe Biden, ABD halkına "nefret dolu insanlarla mücadele etme" ve "beyaz ırkın üstünlüğü yalanını reddetme" çağrısında bulundu. Katliamın meydana geldiği şehri ziyaret eden Biden, saldırıyı "terörizm" diye nitelendirdi.

eKathimerini | Yunanistan Başbakanı: Revizyonizm yenilmeli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada üstü kapalı bir şekilde Türkiye'yle ilgili mesajlar verdi.

Salı günü hem Senato hem de Temsilciler Meclisi üyelerinin olduğu oturumda konuşan Miçoktakis, Türkiye'nin adını kullanmadan; "Açık konuşmak istiyorum. Yunan adalarının üzerinden yapılan uçuşlar dahil olmak üzere egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü ihlal eden hiç bir açıkça saldırgan hamleyi kabul etmeyeceğiz" dedi ve Yunan adası üzerinden yapılan uçuşların durması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Yunan adaları üzerinde yaptığı uçuşların Miçotakis'in ABD ziyaretinde öne çıkardığı maddelerden biri olması bekleniyordu.

Miçotakis yine Türkiye'nin adını kullanmadan Ankara'nın F-16 savaş uçakları ve F-16 modernizasyon kitleri alma talebine de karşı çıkılmasını beklediklerine dair mesajlar verdi. Yunanistan Başbakanı ABD'li Kongre üyelerine, "NATO'nun güneydoğusuna silah sağlama kararı aldığında bunun bölgede istikrarsızlığa yol açma tehlikesi oluşturduğunu" söyledi. Miçotakis, "NATO'nun Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesine yardım etmeye odaklanması gereken bir zamanda güneydoğu ucunda istikrarsızlıkla uğraşmak zorunda kalması ihtiyacı olan son şey olur" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Kıbrıs sorununun çözümünde de rol oynamaları için Kongre'ye çağrı yaptı, "Bu emperyal nostaljiye bağlı revizyonizm kızgınlığı dili kazanamaz. Saldırganlıktan söz ederken; Helenizm'e son 48 yıldır bitmeyen acı veren açık yarayı unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs'ın işgali ve daha sonra bölünmesinden söz ediyorum" dedi.

Kıbrıs sorununun uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade eden Miçotakis, "Dün Başkan Biden'a söylediğim gibi; kimse Kıbrıs'ta asla iki devletli çözümü kabul edemez; etmeyecek de" diye konuştu. Bu ifadeler Kongre üyelerinden alkış aldı.

Moscow Times | Rusya, işgal altındaki Herson'un ekonomisini hayata döndüreceğine söz verdi

Kremlin'den bir yetkili, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesini "yollar, köprüler ve binalar inşa ederek hayata döndüreceğini" söyledi.

Salı günü Rus işgalindeki Ukrayna bölgesini ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Marat Husnulin, Kremlin yanlısı Kırım 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada proje için bütçenin şimdiden sağlandığını ifade etti.

Husnulin, Rusya'nın saldırısında şehrin yok edilen bölgelerinin yeniden inşa edilmesinin Moskova'nın bir numaralı önceliği olacağını; ancak Herson'un tarım sektörüne destek vermenin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Husnulin, "Herson'un parlak bir potansiyeli ve Rus ailemizde iyi bir yeri olduğunu düşünüyoruz" dedi ve "Korkacak bir şey yok. Birlikte yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Rus askerleri Herson'u mart ayının başında ele geçirmişti ve bölgede Moskova yanlısı bir 'askeri-sivil yönetim' kuruldu. Herson'da mevcut olarak Ukrayna para birimi yerine Rus rublesi kullanılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın Herson ve Zaporijya kentlerinin ele geçirdiği bölgelerinde 'sahte' bir bağımsızlık referandumu yapmayı planladığını iddia etmişti. Mayıs ayında Rus iktidar partisinden bir yetkili, Rusya'nın Herson'da "uzun süre kalacağını" söylemişti.

Al Jazeera | Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılma başvurusunda bulundu

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılmak için başvurularını ittifakın Brüksel'deki genel merkezinde resmen sundu.

İki kuzey ülkesinin büyükelçileri NATO merkezinde başvuru mektuplarını birlikte sundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yapılan kısa törende, "Bu tarihi bir an, bunu değerlendirmeliyiz" dedi.

Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma talebinden memnunum. Siz bizim en yakın partnerlerimizsiniz; ittifaka katılmanız bizim birleşik savunmamızı güçlendirecek" diye konuştu.