'Rüşvetçi Atatürk' sözlerine ceza çıkmadı RTÜK karıştı

Kanal A'da yayınlanan 'Resmi Tarih'ten Gerçek Kesitler' programında 'Atatürk'ün rüşvet aldığı' yönündeki sözlere RTÜK'ün ceza kesmemesi tartışmalara neden oldu. Daha önce program konuğunun Atatürk ’e ve CHP’ye “Allahsız” demesi kurul gündemine gelmiş, RTÜK kanala uyarı cezası vermişti. Bu kez, Atatürk’e “rüşvetçi” denilen programa ceza çıkmadı. RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Ali Öztunç ve MHP kontenjanından seçilen üye Esat Çıplak, konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Meltem Özgenç'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, sunuculuğunu Sadık Yalsızuçanlar’ın yaptığı, Sadık Alpsoy’un ise sürekli konuk olarak katıldığı “Resmi Tarih’ten Gerçek Tarihe” programı yine tartışma konusu oldu. Programın 20 Ekim günkü yayını için rapor hazırlayan RTÜK uzmanı şu sözlere yer verdi:

Atatürk 900 bin lira rüşvet aldı

“Daha önce de Atatürk’e CHP, İş Bankası ve İsmet İnönü’ye yönelik hakaretler bulunduğu gerekçesiyle medya hizmet sağlayıcıdan gerekli işlemin yapılması istenmişti. Programda, CHP’nin ülkeyi tek başına yönettiği yılların hukuksuzluk, yolsuzluk ve rüşvet olayları ile dolu olduğu belirtilerek, ‘Konuk tarafından CHP’nin üst yönetiminin Nazi Partisi’nin üst yönetiminden bile daha fazla suça bulaştığı söylendi. Programda, ‘Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınması karşılığında 900 bin lira rüşvet alındığına dair çok ciddi suçlamalar var. Bu suçlamalar Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsına kadar gidiyor araştırılması lazım’ deniyor.

Ceza yok

RTÜK’ün dünkü toplantısında CHP kontenjanından seçilen Ali Öztunç ve Süleyman Demirkan, MHP kontenjanından seçilen üye Esat Çıplak ve BDP kontenjanından seçilen üye Ahmet Yıldırım “Atatürk’e hakaret var ceza verilsin” derken, Ak Parti kontenjanından seçilen 5 üye “Bu sözler hakaret değil” kararına vardı ve kanala ceza çıkmadı.

Yargıya taşıyacağız

Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Ali Öztunç, bu kararın, RTÜK’ün 5 üyesinin gizi bir ajandası bulunduğunu ve Atatürk ile hesaplaşmalarını ortaya koyduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakana en ufak eleştiriye en büyük ceza verilirken, Atatürk’e pişkince ceza vermiyorlar. ‘Atatürk babanız mı, babanızın oğlu mu niye savunuyorsunuz?’ diyorlar bir de. Madem ceza çıkmadı konuyu Esat Çıplak ile yargıya taşıyacağız” dedi. Çıplak ise “Bu AKP zihniyeti devletin tüm kurumlarına çöreklenmiş durumda. Bu durumdan şahım adına utanıyorum” dedi.