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CHP'den RTÜK önünde 'Allahsız Atatürk' protestosu

Atatürk hakkında söylenen sözlere ceza vermeyen RTÜK, protestonun hedefi oldu

01 Kasım 2014 19:07

Kanal A'da 22 Eylül'de yayınlanan 'Resmi Tarihten Gerçek Tarihe' isimli programın daimi konuğu araştırmacı-yazar Said Alpsoy'un Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili kullandığı “Allahsız Atatürk” sözlerine tepkiler sürüyor.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'te tartışmalara neden olan sözler, kanala ceza getirmedi. RTÜK'ün bu kararı üzerine CHP İstanbul İl Gençlik Örgütü bir çağrı yaptı. Örgüt, bugün saat 17.00'de Gayrettepe'deki RTÜK binası önünde toplanılacağını açıkladı.

CHP İl Gençlik Örgütü'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Tüm Yurtseverlere Çağrımızdır! Gazi  Mustafa Kemal Atatürk'e Allah'sız diyen Sait Alpsoy'e ve ona ceza vermeyi reddeden RTÜK'e elbette söyleyecek bir sözümüz  var! 

Tarih: 01.11.2014 Cumartesi 

Saat: 17.00

Yer: RTÜK Binası  Yıldız Posta Caddesi Vefabey Sokak No.10 Gayrettepe

CHP İstanbul İl Gençlik Örgütü 

 

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