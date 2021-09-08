Prof. Dr. Uzbay: Sahte PCR testlerine karşı denetim artmalı, bunu yapanlar cezalandırılmalı

Rüşvet karşılığı, sistem üzerinde aşı ve PCR testi yapılmış gibi gösterildiği iddialarının son günlerde sosyal medyada yayıldığına dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, "Bu haberleri ciddiye almalı ve böyle bir girişim olsun olmasın kesinlikle bu konuda ciddi tedbirler almak zorundayız" dedi.

Önceki gün özel bir hastanede de Covid-19 aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada bazı aşı karşıtı sağlık çalışanlarının, meslektaşlarına, "Aşıyı yapma, çöpe at, yapılmış göster, kişi başı 2 bin 500 TL al" iddiaları hakkında Uzbay, Sağlık Bakanlığı'na, “İddialara ilişkin önlem alın” çağrısını yaptı.

Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre Son günlerde sosyal medyada yayılan sahte aşı kartı ve PCR testlerine dikkat çeken Prof. Dr. Uzbay, “Bir süredir sahadaki sağlıkçı arkadaşlardan kendilerine bu tür teklifler geldiği şeklinde haberler duyuyorduk ve bunları pek de önemsemiyorduk. Ancak rüşvet karşılığı aşı ve PCR testi yapıldığı haberleri sosyal medyada da hızla yayıldı. Bunların doğru olmamasını temenni etmekle ve sağlık personelinin asla böyle iğrenç bir işe alet olmayacağını düşünmekle beraber bu haberleri ciddiye almak ve böyle bir girişim olsun olmasın kesinlikle bu konuda ciddi tedbirler almak zorundayız” diye konuştu.

"Azda olsa aşı karşıtı sağlıkçılar var"

Uzbay, şu ifadeleri kullandı:

“Birincisi, sağlıkçıların arasında da az da olsa aşı karşıtları var. Aşı karşıtlarının ne kadar gözü kara ve kural tanımaz şekilde davranarak başkalarının sağlığını hiçe saydıklarını sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda net bir şekilde görüyoruz. Burada para ilişkisine de gerek yok. Pekala aralarında bir dayanışma oluşturup aşı ve PCR meselesini kolaylıkla halledebilirler. İkincisi ise insan faktörüdür. Maalesef denetimin yeterli olmadığı her yerde yüksek kazanç vaat eden tekliflerin az da olsa kabul edicileri olabilir. Dolayısı ile bu söylentileri ya da haberleri ciddiye almakta yarar var.”

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"Pekala aşı yapılan enjektörlerden birinde serum fizyolojik gibi aşı ile ilgisi olmayan bir sıvı olabilir ya da hiç aşı merkezine gidilmeden de T.C. kimlik numarası ile aşı işleminin tamamlandığı sisteme girilebilir. Yapılmayan aşıyı çöpe atmak veya imha etmek de zor olmasa gerek. Tabii ki bu işin bizim aklımıza gelmeyen başka bir sürü yolu ve yöntemi de olabilir”

"Bunu yapanlar cezalandırılmalı"

“Ayrıca bu tarz tekliflerde bulunanların ve yakalananların ifşa edilmesinde ve cezalandırılmasında yarar var. Çünkü toplumda aşılama düzeyi henüz istenilen seviyede değil ve bunu yapanlar toplum sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atıyorlar.”

"Bu durum virüsün yayılmasını teşvik edecek"

“Okullar açık ve mümkün mertebe açık tutulmaya çalışılacak. Ekonominin çarklarının dönmesi için iş hayatının tüm alanlarında günlük yaşam devam edecek. HES koduna aşılı olduğu yüklenmiş ancak aşısı olmayan ya da sürekli sahte PCR raporu ile işe gelip gitmeye devam eden bir sürü insanın etrafınızda olduğunu düşünebiliyor musunuz? Üstelik bu tip kişilerin çoğu Covid-19'a da inanmıyor ve son derece rahat davranıyorlar. Sabah birlikte toplu taşıma kullandığınız ya da iş yerinde ofisi veya yemekhaneyi paylaştığınız kişiler sahte aşılı olabilir. Bu durum virüsün yayılmasını teşvik edecektir.”

"Yasal önlemler alınmalı"

“Sahte aşının önemsenmemesi, aşı yaptıranlara da büyük bir saygısızlık olmasının yanı sıra pandeminin uzamasına katkı sağlayacaktır. Bu günlerde, aşılı olanlar dahil herkesin bu haberleri ciddiye alarak, bulundukları ortamda sahte aşılı veya sahte PCR testli kişiler olabileceğini hesaba katıp maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha çok dikkat etmesi yerinde olacaktır”