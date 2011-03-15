Rüşvet defteri Başbakanlık'ta!

T24 - Kayseri’deki rüşvet iddiasıyla ilgili çok önemli bilgiler içeren, el yazısıyla tutulmuş defteri bir mektupla Başbakanlık’a gönderen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “En azından iki mülkiye müfettişi görevlendirilmesini umut ediyorum” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yer aldığını iddia ettiği ve halen savcılıkça soruşturulan rüşvet iddiasıyla ilgili çok önemli bilgiler içeren, el yazısıyla tutulmuş defteri Başbakan Erdoğan’a bir mektup eşliğinde gönderdi. Milliyet gazetesinde yer alanhaber şöyle:



Dün sabah gazetelerin Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yolsuzluk iddiasıyla ilgili olarak itirafta bulunan eski belediye personeli Hacı Ali Hamurcu’nun kimden ne kadar rüşvet aldığını gösteren, elyazısıyla tuttuğu defteri Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’ne bir mektupla gönderdiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



“Sayın Başbakan, unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı daha var. Rüşvet, belediyenin makbuzu ve mührü kullanılarak toplanmıştır. Ancak, toplanan paraların hiçbiri belediye kasasına girmemiş ve kayıtlarında yer almamıştır. Amacım; rüşveti, yolsuzluğu ihbar eden kişi tarafından kendi el yazısıyla yazılmış defteri göndererek kimseyi zan altında bırakmak, suçlu yaratmak değil. Amacım; varsa suçu ortaya çıkarmak, suçluyu da yargıya teslim ettirmek. El yazılı defteri soğukkanlılıkla incelemeniz, birilerini kayırma çabasına girmeden iki müfettiş görevlendirerek araştırılmasını, soruşturulmasını sağlamanız.”



Kılıçdaroğlu, mektubunda “Çünkü, böyle bir rüşvet defteri varken idari soruşturma başlatılmamasını doğal olarak çok yadırgıyorum. Bu defterde kayıtlı, dökümü belli rüşvet dağılımını sizin de sorumlu ve sağduyulu bir yaklaşımla incelemeniz halinde, bu defter savcının gözünden nasıl kaçmış diye şaşıracağınıza inanmak istiyorum” dedi.





‘Vali görmedi mi?’



“Sayın Başbakan” hitabıyla başlayan ve “Saygılarımla” diyerek bitirilen mektubunda Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:



“...Diyelim ki savcı bu defteri görmedi veya görmek istemedi, peki vali de mi görmedi? Hiçbir adli veya mülki görevlinin böylesine bir iddiayı, el yazısıyla, isim isim ortaya konulmuş rüşvet dökümünü görmemiş olması sizce de normal mi? Sizin talimatınızla görev yapanların, Kayseri’deki yolsuzluğu ortaya çıkarmak, varsa sorumlularını yargıya teslim etmek gibi bir niyetiniz var mı? Bunu gerçekten görmek istiyorum. Bu yolsuzluk dosyasını hem vali hem de müsteşar olarak kapatan birinin tarafsız İçişleri Bakanı olarak görevlendirildiğini de hatırlamanızı isterim. Hukuk ve yolsuzluklarla mücadele adına bu adımı atmanızı diliyorum.”









Defterdeki iddialar



Hamurcu’nun el yazısıyla yazdığı defterde 2006-2007 yıllarına kadar kişilerden alınan paralar yer alıyor. Defterde, “Yaşhan Petrol İncesu girişi alınan geçiş yolu belgesi için 50 milyar”, “Çavdarlar petrol girişi içine düğün salonu ve market 4 katlı yapım için 200 milyar. Numan Çavdar” gibi çok sayıda not yer alıyor. Bazı petrol istasyonları için Özhaseki ve bazı belediye bürokratlarına da atıfta bulunularak, “Büyük pay Özhaseki’ye”, “Osmanlı Sarraf kızını abisinin oğluna alınca para sürekli Osmanlı Sarraf üzerinden yapılmaya başlandı. Özhaseki’nin tüm Kayseri’deki işlerde yüzde 20 ortaklığı vardır” gibi notlar da defterde yer alıyor. Özhaseki’nin ilk eşi Neşe Özhaseki’den 4 çocuğu olduğuna dair notlar da defterde yer alıyor.”