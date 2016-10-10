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Spor

Rüştü Reçber: Sayın Fatih Terim, Türk futboluna belki de en iyi katkıyı emekli olarak verebilirsiniz

"Herkesi inandırabilirsiniz ama beni kandıramıyorsunuz"

10 Ekim 2016 12:00

Türkiye'nin İzlanda'ya 2-0 yenildiği maçı değerlendiren Milli Takım eski kalecisi Rüştü Reçber, Fatih Terim'in emekli olma vakti geldiğini belirterek, "Her maça ülkenin milli takımını kaos içinde hazırlamayı vazife edinmiş, kendisi ile çekişen, hatta söylediklerinin anlamını çözemez hale gelen bir ombudsman izlenimi veren, ülke içinde tartışılır hale gelen, saygıyı, sevgiyle değil de korku ve tehditle almaya çalışan sayın Fatih Terim, son 3 yıldır hiçbir şey vermediğin Türk futboluna belki de en iyi katkıyı emekli olarak verebilirsiniz..." ifadelerini kullandı.

İzlanda-Türkiye maçı için yazarlar ne dedi?


Rüştü Reçber'in "Artık sana inanmıyoruz" başlıklı yazısı şöyle: 

Artık sana inanmıyoruz

Büyük bir acıyla sarsıldığımız hain saldırının ardından ülke insanımı teselli edecek tek şey dün akşam alınacak bir galibiyetti. Ama olmadı, sağlık olsun.

Sahada ne oynayacağını bilen ama ne oynatıldığını bilmeyen futbolculara sahiptik. İyi niyetli ve kaliteli futbolcu olmak, sahada ne yapacağınızı bilmezseniz hiç bir anlam ifade etmez. Dün de bunu gördük.
 
Yine çıkar birileri, farklı fıkra anlatır. Belki biz de dinler güleriz. Belki bu sefer konuyu alınmayan oyunculara getirir, bu sefer milli takımda olmadan da zarar verdikleri masalını anlatır. Biz de bir şey anlatacakmış gibi yine dinleriz.  
 
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Yine çıkar birileri, 'malzeme bu' der, yine çıkar birileri 'öğrenmemiz gereken çok şey var' der, yine çıkar birileri 'ileriye yatırım yapıyoruz' der, yine çıkar birileri, önümüzdeki maça 5 kişiyi çağırmaz ve 'halktan özür dilesinler' der. Yine çıkar birileri 'biz içeride nelerle boğuşuyoruz' der...
 
Herkesi inandırabilirsiniz, herkesi ikna edebilirsiniz (ki zannetmiyorum) ama beni gram inandıramıyorsunuz yani kandıramıyorsunuz.
 
Her maça ülkenin milli takımını kaos içinde hazırlamayı vazife edinmiş, kendisi ile çekişen, hatta söylediklerinin anlamını çözemez hale gelen bir ombudsman izlenimi veren, ülke içinde tartışılır hale gelen, saygıyı, sevgiyle değil de korku ve tehditle almaya çalışan sayın Fatih Terim, son 3 yıldır hiçbir şey vermediğin Türk futboluna belki de en iyi katkıyı emekli olarak verebilirsiniz...

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