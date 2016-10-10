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Spor

Emre Mor cezalı duruma düştü

Türkiye'nin İzlanda'ya 2-0 yenildiği karşılaşmada Emre Mor sarı kart gördü

10 Ekim 2016 11:49

Borussia Dortmund'da forma giyen genç yıldız Emre Mor, Ukrayna maçının ardından İzlanda karşılaşmasında da sarı kart görerek, Kosova ile 12 Aralık'ta oynanacak maçta forma giyme şansını kaybetti.

Emre Mor, İzlanda ile oynanan mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Genç yıldızımız, Kosova maçında forma giyemeyecek.


Millilerimizin İzlanda ile oynadığı karşılaşmanın 54. dakikasında Emre Mor sarı kart gördü. Genç yıldızımız gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

 

Kosova maçında yok

 

İngiliz hakem Mark Clattenburg tarafından sarı kartla cezalandırılan Emre Mor, 12 Aralık 2016 tarihinde Kosova ile içeride oynayacağımız maçta forma giyemeyecek.

Mor, Ukrayna ile oynadığımız ve 2-2 berabere kaldığımız maçta bilek hareketleri, çalımları ve isteğiyle oyuna damgasını vuran isim olmuştu.

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